Metal Gear Solid: Master Collection, update 1.4.0 disponibile per PC, su console a gennaio

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 si aggiorna ancora attraverso l'update 1.4.0, disponibile oggi su PC e in arrivo a gennaio 2023 su console, incentrato su alcune correzioni e miglioramenti, comprese nuove opzioni per la visualizzazione.

Le note della patch illustrano nel dettaglio i cambiamenti apportati da questo aggiornamento, che modificano alcune opzioni relativi alla grafica. Le caratteristiche al momento si riferiscono alla versione PC, ma dovrebbero corrispondere anche in quelle console, una volta che lo riceveranno all'inizio di gennaio, con data precisa ancora da annunciare.

In particolare, viene introdotte diverse impostazioni per schermo, taglio dell'immagine ed effetti che possono risultare particolarmente importanti per modificare la visualizzazione del gioco, elemento che aveva attirato alcune critiche in sede di valutazione iniziale.