Sonic, Cuphead e Call of Duty dominano il Calendario dell'Avvento di GameStop del 21 dicembre

Potete trovare le offerte del Calendario dell'Avvento 2023 a questo indirizzo . Come sempre troverete la giornata odierna in alto, con un'immagine di anteprima che mostra alcuni dei giochi in offerta. Qui sotto, però, potete trovare tutte le promozioni e i relativi prezzi.

Calendario dell'Avvento 2023, le offerte del 21 dicembre 2023

Sonic Superstars

Le promozioni odierne includono sconti per il gioco Ufo Robot Goldrake - Il Banchetto dei Lupi, a 29.98€ per PS4, PS5 e Xbox Series X|S. Si passa poi a Sonic Superstars, che costa anch'esso 29.98€ per PS4, PS5, Xbox (One e Series sullo stesso disco) e Nintendo Switch.

Si passa poi a Street Fighter 6, che è disponibile sia in Standard Edition che in Lenticular Edition allo stesso prezzo per PS4, PS5 e Xbox Series X. Non manca inoltre l'amato Cuphead, che costa solo 29.98€ per Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. Se preferite la Limited Edition, dovrete sborsare 44.98€ su PS4 e Nintendo Switch.

L'ultimo gioco in promozione è Call of Duty Modern Warfare III, che viene 69.98€ per PS4, SP5 e Xbox (One e Series sullo stesso disco).

In conclusione, troverete un controller wireless per Switch, uno per Xbox Series e una custodia Switch OLED.