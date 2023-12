The Boys 4: teaser trailer ufficiale della Stagione 4 pubblicato da Amazon Prime Video

Come era stato annunciato nella giornata di ieri, Amazon Prime Video ha appena pubblicato il teaser trailer ufficiale della The Boys 4, primo video un po' più esteso relativo alla quarta stagione della serie TV basata sull'omonima graphic novel di Garth Ennis e Darick Robertson.

In occasione della Comic Con Experience 2023, come era stato già annunciato, è dunque arrivato il primo teaser trailer ufficiale di The Boys 4, che stabilisce subito un tono alquanto inquietante per questa Stagione 4 della serie TV creata da Erik Kripke.

In meno di due minuti di video, è già possibile capire come la conclusione della Stagione 3 abbia portato un notevole caos nel mondo.

Dopo l'uccisione di un fan di Starlight da parte del Patriota (Homelander), sembra che si siano formate due fazioni tra i sostenitori di una, che spingono verso una sorta di rivolta contro il potere costituito, e i sostenitori dell'altro, che invece incitano i super-eroi Vought a mantenere il controllo con il pungo di ferro.