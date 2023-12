Baldur's Gate 3: vari crash rilevati dopo la Patch 5, hotfix 12 disponibile oggi

"Abbiamo preparato un piccolo hotfix per oggi, che dovrebbe risolvere alcuni crash che si stanno verificando in alcune condizioni, come quando si avvia una conversazione con Cazador ", ha riferito il team annunciando l'uscita della nuova patch.

Larian Studios continua a lavorare su Baldur's Gate 3 , che da parte sua continua a evidenziare alcuni problemi di stabilità, come i vari crash segnalati in particolare dopo il lancio della Patch 5 , che hanno spinto il team a lanciare oggi un hotfix 12 , specifico per la correzione dei problemi.

Instabilità ancora presenti?

Baldur's Gate 3, un'immagine del gioco

Per quanto riguarda le note ufficiali, queste parlano della sistemazione di un crash che può emergere quando un secondo giocatore entra in azione e viene avviata la partita in schermo condiviso all'interno di alcuni luoghi, oltre a un altro crash che può accadere in alcuni punti specifici del gioco (come parlando con il suddetto Cazador, o con Thisobald Thor).

In base ad alcune segnalazioni su Reddit, sembra che l'Hotfix non abbia comunque risolto tutti i problemi emersi in queste ore, soprattutto per quanto riguarda proprio i crash che portano al blocco totale del software e, in certi casi, alla perdita dei dati salvati, dunque è probabile che altri update possano essere pubblicati nelle prossime ore.

Nel frattempo, abbiamo visto che Baldur's Gate 3 potrebbe aver venduto più di 7,5 milioni di copie.