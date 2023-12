The Boys, Stagione 4: il primo trailer arriva domani, rivela Amazon

Il primo trailer della Stagione 4 di The Boys arriverà domani, 2 dicembre, fra le 17.30 e le 18.00: lo ha annunciato Amazon tramite il profilo ufficiale Twitter della serie televisiva tratta dall'omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson.

In uscita nel 2024, The Boys 4 sarà ambientato circa un mese dopo gli eventi dello spin-off Gen V, a cui è collegato in maniera diretta, e vedrà fra le altre cose Patriota andare a processo per aver ucciso un fan di Starlight al termine della terza stagione.