Humble Choice: parte dei giochi di dicembre è stata svelata da un leak

Il noto leaker billbil-kun è tornato alla carica, svelando in anticipo tramite le pagine del portale Dealabs alcuni dei giochi in arrivo per gli abbonati a Humble Choice a dicembre 2023, che includono tra gli altri Elex 2 e Nobody Saves the World.

La lista parziale condivisa dalla gola profonda include:

Elex 2

Expeditions: Rome

The Gunk

Nobody Saves the World

Midnight Fight Express

Oltre a quelli sopracitati, stando a Billbil-kun il prossimo Humble Choice includerà altri tre giochi, che a questo punto scopriremo il 5 dicembre 2023 alle 19:00 italiane, ovvero quando la nuova selezione verrà resa disponibile per gli abbonati.