Resident Evil 4 VR Mode, la modella Rina Sawayama nel nuovo trailer

Disponibile gratuitamente a partire dall'8 dicembre, il VR Mode di Resident Evil 4 consentirà di affrontare l'avventura di Leon Kennedy con il massimo coinvolgimento possibile, anche grazie a un sistema di controllo ridisegnato per l'occasione .

La modella, cantante e attrice Rina Sawayama è la protagonista del nuovo trailer di Resident Evil 4 VR Mode , l'aggiornamento che introduce nella versione PS5 del gioco Capcom una modalità in realtà virtuale per i possessori di PlayStation VR2.

Un nuovo orrore

Come si può vedere appunto nel trailer, il VR Mode di Resident Evil 4 ci vedrà utilizzare i controller di PlayStation VR2 per combattere e muoverci all'interno dello scenario, dando vita a scontri frenetici e spettacolari con i temibili nemici che incontreremo durante la campagna del survival horror.

La nuova modalità andrà a rilanciare l'esperienza del titolo Capcom proprio in concomitanza con i The Game Awards 2023, che vede Resident Evil 4 fra le nomination per il Gioco dell'Anno.