Batman: Arkham Knight su Nintendo Switch è 'inaccettabile' per Digital Foundry

Batman: Arkham Knight su Nintendo Switch è stato definito inaccettabile da Oliver Mackenzie di Digital Foundry. Si tratta, come sappiamo, di uno dei tre capitoli inclusi nella raccolta di Batman: Arkham Trilogy.

"Batman: Arkham Knight su Nintendo Switch è inaccettabile", ha scritto Mackenzie. "Prestazioni terribili, scarsa qualità visiva e glitch capaci di rompere il gioco. Pubblicherò una video analisi dedicata a questo e agli altri due Arkham la settimana prossima."

Disponibile da oggi nei negozi, Batman: Arkham Trilogy include appunto i tre episodi della saga dedicata al Cavaliere Oscuro da Rocksteady Studios, ma a occuparsi della conversione è stato un altro team di sviluppo non propriamente famoso, Turn Me Up Games.