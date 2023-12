Final Fantasy 16: nuova patch in arrivo la prossima settimana, ecco cosa cambierà

Square Enix ha svelato che la prossima settimana pubblicherà una nuova patch per Final Fantasy 16, che stando ai primi dettagli porterà con sé delle modifiche alla modalità Arcade e le classifiche online.

L'annuncio è arrivato tramite un post dell'account X | Twitter ufficiale del gioco, dove apprendiamo che l'aggiornamento verrà pubblicato alle 06:00 italiane di venerdì 8 dicembre 2023.

Nello specifico l'update modificherà come i punteggi vengono calcolati nella modalità Arcade. Inoltre, verrà aggiunta una nuova classifica in cui verranno registrati tutti i nuovi punteggi, in modo tale da distinguere i tempi migliori fatti prima e dopo le modifiche della patch.

Per il momento non è chiaro se ci saranno ulteriori modifiche oltre a quelle già citate, con le note complete che verranno condivise non appena l'aggiornamento sarà disponibile per il download.