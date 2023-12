The Finals non ha una roadmap, Embark non vuole fare promesse che non può mantenere

Trattandosi di un gioco live service free-to-play, The Finals verrà supportato a lungo con aggiornamenti che andranno ad aggiungere all'esperienza dello sparatutto nuovi contenuti, funzionalità, modalità e altro ancora. Tuttavia, Embark Studios per il momento non vuole svelare una roadmap scolpita sulla pietra alla community, in quanto preferisce concentrarsi solo su "promesse che può mantenere".

Questo perlomeno è quanto emerso dall'intervista concessa dal creative director Gustav Tilleby e dal senior enviroment artist Joakim Stingsson.

"È meglio aspettare con questo tipo di cose (le roadmap, ndr) e fare promesse che possiamo mantenere", ha detto Tilleby, senza tuttavia aggiungere ulteriori dettagli in merito.

Le roadmap, ovvero scalette con cui gli sviluppatori svelano quali novità sono in cantiere, come modalità, eventi e funzionali, e quando verranno integrate all'interno di un gioco, sono una pratica comune quando si parla di giochi live service. Tuttavia, la storia insegna che gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo e spesso abbiamo visto rinviare contenuti più e meno attesi dalla community per svariati motivi.

Considerando che The Finals è stato lanciato solo da poche settimane, evidentemente Embark Studios vuole prendersi il tempo necessario per calibrare al meglio le basi del gioco e risolvere le problematiche più importanti, concentrandosi quindi su piani nel breve periodo, anziché programmare già da ora una roadmap impegnativa che potrebbe cambiare sensibilmente nel tempo.