Tekken 8, la prima analisi di Digital Foundry è molto positiva

Unreal Engine 5 ma fino a un certo punto

Linneman ha avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con il team di sviluppo di Tekken 8, scoprendo che diverse funzionalità avanzate dell'Unreal Engine 5 non sono state utilizzate proprio per via del target dei 60 fotogrammi al secondo, che in presenza di tecnologie come Lumen o Nanite non sarebbe stato semplice raggiungere.

Detto questo, in termini di cura e dettaglio il gioco appare davvero sontuoso, con una resa dei materiali incredibilmente realistica e una latenza eccellente, pari a circa 3,5 frame di ritardo rispetto all'input.