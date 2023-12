Like a Dragon: Infinite Wealth, una valanga di trailer per i personaggi del gioco

SEGA e il Ryu Ga Gotoku Studio hanno pubblicato una valanga di trailer, ben quindici, per presentare i personaggi che troveremo nella campagna di Like a Dragon: Infinite Wealth, dai protagonisti alle new entry, passando infine per i villain.

A qualche giorno dalla pubblicazione del trailer della storia di Like a Dragon: Infinite Wealth in versione estesa, i video evidenziano il ricco cast che avremo modo di gestire nel nuovo capitolo della serie, capitanato in questo caso da Ichiban Kasuga e dal rientrante Kazuma Kiryu.

Al loro fianco vecchi e nuovi amici, ad esempio il tassista Eric Tomizawa, la misteriosa Chitose Fujinomiya ed Eiji Mitamura, che vanno ad aggiungersi al gruppo storico di Yakuza: Like a Dragon, composto da Yu Nanba, Koichi Adachi, Saeko Mukoda, Seonhee, Joongi Han e Tianyou Zhao.