Final Fantasy 7 Rebirth, nuove informazioni sul gioco di carte Queen's Blood e il pianoforte

Dalle pagine di Game Informer sono arrivati altre informazioni interessanti su Final Fantasy 7 Rebirth, in questo caso legate a Queen's Blood e il minigioco del piano, due delle tante attività opzionali in cui i giocatori potranno cimentarsi durante l'avventura.

Per quanto riguarda Queen's Blood, come sappiamo si tratta di un gioco di carte ma per il momento Square Enix non ha svelato molti dettagli al riguardo. Anche nell'intervista con Game Informer, il director Naoki Hamaguichi non si è sbottano più di tanto sulle dinamiche di questo card game, ma in compenso ha svelato che i giocatori potranno collezionare nuove carte e creare dei mazzi personalizzati, con cui potranno sfidare NPC sparsi per tutto il mondo di gioco, ognuno dei quali proporrà match con livello di sfida variabile.

L'idea dunque è che Queen's Blood sarà paragonabile per certi versi al Triple Triad di Final Fantasy 8, uno dei minigiochi più apprezzati dai fan della serie e che è stato riproposto anche in Final Fantasy 14, proprio grazie alla sua popolarità.