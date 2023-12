Xbox ha pubblicato un video con i suoi migliori momenti del 2023

Xbox ha pubblicato un video di riepilogo che contiene i suoi momenti migliori del 2023, che mostrano la frenetica attività del marchio, tra lanci di nuovi giochi, acquisizioni miliardarie ed eventi eccellenti.

In effetti l'anno che sta per terminare è stato importantissimo per Xbox, perché quello in cui più di ogni altro si sono iniziati a vedere gli effetti benefici della gestione di Phil Spencer.