South of the Circle disponibile gratis oggi su GOG, dice un leaker

South of the Circle sarà disponibile gratis su GOG nella giornata di oggi, 29 dicembre: lo riferisce il solito leaker billbil-kun, ipotizzando che la promozione potrebbe partire verso le 15.00, ora italiana.

Come per i precedenti titoli regalati dalla piattaforma di CD Projekt RED, anche in questo caso si tratta di un modo per richiamare l'attenzione sui saldi invernali di GOG, che coinvolgono un gran numero di prodotti e consentono di fare dei gran begli affari.

Scaricare gratuitamente South of the Circle sarà semplice: non appena partirà il giveaway, sulla pagina principale di GOG troverete l'apposita sezione con il pulsante "add to library": cliccateci sopra, effettuate l'accesso e seguire le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operazione.