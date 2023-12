GOG: al via i saldi invernali con oltre 6.000 offerte e 5 giochi gratis in regalo

Sono iniziati i saldi invernali di GOG, che anche quest'anno propongono una variegata gamma di offerte, per la precisione oltre 6.000 giochi in totale, con sconti che possono arrivare fino al 90%. Non mancano poi i regali da parte della piattaforma, che quest'anno offrirà 5 giochi gratis.

Potrete raggiungere la pagina dedicata con tutte le offerte di GOG a questo indirizzo. Mentre di seguito abbiamo stilato un elenco di alcune delle promozioni più interessanti del momento: