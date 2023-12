Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, un trailer sulle caratteristiche principali

505 Games e Rabbit & Bear Studios hanno pubblicato un nuovo trailer per Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes che illustra le caratteristiche principali del nuovo RPG di stampo nipponico classico, presentato come una sorta di erede spirituale di Suikoden nonché proveniente da alcuni degli stessi autori.

Il trailer riepiloga gli elementi fondamentali del gioco, un RPG a turni che richiama direttamente la tradizione del genere in declinazione tipicamente nipponica, ricostruito con una tecnica grafica che mischia elementi in 2D e in 3D per riprendere lo stile originale ma con un tocco moderno.

Il trailer ci spiega "tutto quello che c'è da sapere" su Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.

Come dice il nome stesso, una delle caratteristiche distintive del gioco è la presenza di una grande quantità di personaggi che possono essere arruolati per portare avanti l'avventura, proprio come accadeva in Suikoden, considerato la principale fonte d'ispirazione del gioco.