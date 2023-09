Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, il trailer del TGS 2023 apre i preorder

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes è stato presentato con un nuovo trailer in occasione dell'Xbox Digital Broadcast, sullo sfondo del Tokyo Game Show 2023. I preorder del gioco sono aperti in vista della data di uscita, fissata come sappiamo al 23 aprile 2024.

Disponibile anche su Xbox Game Pass dal day one, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes si pone per molti versi come il successore spirituale di Suikoden e il nuovo video conferma tali ambizioni, introducendoci ad alcuni dei personaggi che avremo modo di incontrare durante la campagna.