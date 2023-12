Rise of the Ronin: preordini aperti da oggi per l'esclusiva console PS5 di Team Ninja

Sono aperti da oggi i preordini per Rise of the Ronin, l'interessante action RPG ad ambientazione nipponica classica da parte di Team Ninja, pubblicato da Sony Interactive in esclusiva console per PS5 e in arrivo anche su PC.

La data di uscita è stata annunciata con un trailer ai The Game Awards 2023 ed è fissata per il 22 marzo 2024 su PS5, al prezzo di 79,99 euro per quanto riguarda la Standard Edition e 89,99 euro per la Digital Deluxe Edition, dunque i prezzi considerati ormai standard per le produzioni tripla A di nuova generazione.