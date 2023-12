The Game Awards: l'edizione 2023 è da record, ecco le statistiche dell'evento

Per la precisione i TGA 2023 hanno totalizzato ben 118 milioni di visualizzazioni in livestream, con un incremento del 15% rispetto all' edizione 2022 che deteneva il primato con 103 milioni di visualizzazioni .

Geoff Keighley, l'organizzatore e presentatore dei The Game Awards , si è affacciato sui social per svelare che l'edizione 2023 della manifestazione ha registrato numeri da record , diventando quella più vista di sempre sin dalla prima edizione del 2014.

Gli altri numeri da capogiro dei TGA 2023

Keighley ha rivelato altri numeri interessanti: su YouTube Gaming il feed in 4K è aumentato del 53% anno su anno con un picco di 900mila spettatori. In generale, sulla piattaforma di Google c'è stato un aumento del 35% del picco massimo di spettatori simultanei, che hanno raggiunto i 1,7 milioni, con l'evento che è stato co-trasmesso da circa 4.000 canali differenti.

Su Twitch, invece, i co-streaming sono aumentati del 24% anno su anno, per un totale di 13.680 content creator che hanno seguito l'evento con il proprio pubblico. Sulla piattaforma viola i The Game Awards 2023 hanno raggiunto un picco di 1,94 milioni di spettatori simultanei e le visualizzazioni totali sono aumentate del 10% su base annuale.

Insomma, numeri ottimi e che dimostrano che i The Game Awards stanno aumentando la loro rilevanza di anno in anno, nonostante l'edizione di quest'anno non sia stato di certo esente da critiche, come ad esempio la scelta di alcune nomination, l'esiguo tempo di trasmissione concesso all'assegnazione dei premi e per i discorsi dei vincitori saliti sul palco.