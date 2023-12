Total War: Pharaoh, prezzo abbassato in maniera permanente, rimosse le edizioni speciali

Nonostante delle valutazioni piuttosto positive (ma non troppo) da parte della critica , Total War: Pharaoh non sembra aver incontrato più di tanto il favore del pubblico, come dimostrato da numeri non proprio esaltanti su Steam . Anche per questo, il team ha deciso di ridurre le barriere d'accesso al gioco, abbassando il prezzo e rimuovendo anche le edizioni più costose dal mercato.

Riduzione di prezzo permanente e rimborso per gli acquirenti

Coloro che hanno acquistato il gioco a prezzo più alto di recente riceveranno una sorta di rimborso parziale che dovrebbe compensare la variazione di prezzo, attraverso dei fondi che verranno versati nei portafogli virtuali degli utenti Steam.

Il prezzo di Total War: Pharaoh è stato abbassato in via ufficiale a 39,99 euro, come riferito da The Creative Assembly, che ha anche comunicato la rimozione delle edizioni speciali Deluxe e Dynasty, in occasione di questa variazione di prezzo.

Inoltre, quello che doveva essere il primo DLC a pagamento di Total War: Pharaoh, previsto arrivare all'inizio del 2024, sarà ora un'espansione gratuita per tutti i possessori del gioco, con il team che ha riferito di essere pienamente al lavoro sulle prossime fasi dello strategico, in termini di contenuti.

The Creative Assembly ha assicurato di essere ancora impegnata sul gioco e di avere "grandi piani" per il futuro di Total War: Pharaoh, espandendone la campagna e introducendo ulteriori fazioni e culture con questo sostanzioso update in arrivo. Potete conoscere meglio il gioco leggendo la nostra recensione di Total War: Pharaoh.