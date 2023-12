PS5 primeggia in Europa e USA senza grandi sforzi, ma quanto durerà la pacchia?

I dati di vendita del mercato europeo e statunitense parlano chiaro: il 2023 è l'anno di PS5, che di mese in mese ha registrato numeri di vendita eccezionali imponendosi sulla concorrenza, in particolare nella seconda metà dove abbiamo visto addirittura una crescita percentuale a tripla cifra su base annuale in determinati paesi. Il tutto senza chissà quali grandi sforzi, la maggior parte imputabili al reparto marketing e qualche taglio di prezzo con il giusto tempismo, laddove per quanto riguarda esclusive, servizi e scelte comunicative per molti quella che va a concludersi è un'annata sottotono per PlayStation sotto il profilo ludico.

Per quanto riguarda le esclusive siamo di fronte a un'annata sicuramente meno ricca del passato e guardando al calendario delle uscite le uniche davvero di nota sono Final Fantasy 16, tra l'altro esclusiva temporale, e l'ottimo Marvel's Spider-Man 2.

Un po' pochino se paragonato al trittico dell'anno scorso formato da Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok, che a guardar bene sono tutti posticipati dal 2021. Insomma, ci si poteva aspettare sicuramente di più negli ultimi mesi e anche in prospettiva futura la situazione non fa ben sperare, dato che per il momento gli unici giochi dei PlayStation Studios confermati per il 2024 sono The Last of Us Parte 2 Remastered e Concord.

Abbiamo visto anche un sostanzioso aumento di prezzo di PlayStation Plus a settembre che non è andato giù a molti, visto che i rincari non vanno di pari passi con un aumento della qualità del servizio, considerando le reazioni negative degli ultimi mesi ai giochi "gratis" del tier Essential e quelli inclusi con Extra e Premium.

Il 2023 di PlayStation è stato anche un anno caratterizzato da eventi deludenti come il PlayStation Showcase di maggio, che aveva l'obiettivo di elettrizzare i giocatori con i primi GaaS realizzati dai PlayStation Studios ma ha ottenuto l'effetto opposto, e da una comunicazione in molti casi distaccata e fredda, vedi gli annunci limitati al PlayStation Blog per prodotti importanti come PlayStation VR2 e PlayStation Portal.