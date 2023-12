Threads: l'anno prossimo Meta farà guerra alla disinformazione

Come già noto , Threads è da oggi ufficialmente disponibile anche in Italia. Al contempo, sta cercando di gestire una crescente quantità di contenuti generati dagli utenti sulla piattaforma.

Meta ha poi annunciato che a breve gli utenti di Threads negli Stati Uniti avranno la possibilità di aumentare, diminuire o mantenere invariato il livello di decremento di visualizzazione sui post verificati dai fact-checker. In aggiunta, se gli utenti hanno configurato delle impostazioni su Instagram per non visualizzare contenuti sensibili , tali preferenze saranno automaticamente applicate anche su Threads.

Attualmente, i fact-checker, operanti in qualità di entità esterne di terze parti, non hanno la libera facoltà di valutare i contenuti su Threads. Di conseguenza, valgono le valutazioni effettuate su Instagram o Facebook: se su queste piattaforme qualcosa viene segnalato come falso, il verdetto del fact-checker viene esteso anche a Threads.

La posizione sulle notizie

Meta sta per avviare la verifica dei contenuti all'interno di Threads

Le aziende di social media, come Threads, devono costantemente considerare la rielaborazione delle linee guida per impedire la diffusione di disinformazione sulle loro piattaforme, specialmente in vista delle prossime elezioni presidenziali.

Fino ad ora, sia Meta che Threads hanno dimostrato un limitato interesse nell'utilizzare la piattaforma come mezzo per veicolare informazioni.

In ottobre, Mosseri ha dichiarato che, sebbene Threads non sia "contro le notizie", non darà grande risalto alla loro diffusione.

È da sottolineare che il sito continua a bloccare la ricerca di parole chiave, inclusi termini come "covid" e "covid-19", come segnalato per la prima volta dal Washington Post a settembre.

Finché Meta non fornisce ulteriori dettagli sul programma, persisteranno molte domande a riguardo, che spaziano dalla natura dell'etichettatura dei post fuorvianti ai modi per mostrare informazioni corrette e contestuali.

E sebbene Threads si sia tenuto lontano dalle notizie fino ad ora, con programmi di fact-checking di questo tipo, dovrà per forza entrare nel gioco.