The Crew è stato rimosso dalla vendita, i server verranno spenti all'inizio del 2024

Ubisoft ha rimosso definitivamente The Crew dal mercato, togliendo il gioco dalla vendita sugli store digitali in una manovra che prelude alla sua totale dismissione, con lo spegnimento dei server che avverrà all'inizio del 2024.

In effetti, il gioco non risulta più acquistabile in versione digitale, con la pagina Steam di The Crew che ora riporta solo la possibilità di scaricare la demo, la pagina di Xbox Store che rimanda direttamente alla possibilità di abbonarsi a Ubisoft+ (dove il titolo pare sia ancora scaricabile) e quella del PlayStation Store che invece risulta proprio disattivata.

In base a quanto riferito da Ubisoft, le componenti online del gioco saranno poi disattivate nei prossimi mesi, con il titolo che rimarrà giocabile ancora per un po' di tempo, per poi essere disattivato.