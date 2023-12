Fortnite: come ottenere le skin di Solid Snake di Metal Gear Solid nel Capitolo 5 Stagione 1

In questo articolo vi spiegheremo come ottenere il costume di Solid Snake incluso nello "Sneaking Set" di Fortnite, ovvero un pacchetto che include questa skin e alcuni oggetti cosmetici che faranno la gioia dei fan di lunga data della saga.

Trattandosi di un bonus incluso nelle Ricompense Bonus del Pass Battaglia, non basterà semplicemente salire di livello per ottenere questa skin, piuttosto sarà necessario completare una serie di sfide bonus che verranno svelate prossimamente. Aggiorneremo questo articolo non appena avremo tutti i dettagli in merito.

Tenete presente che anche acquistando il Pass Battaglia per il momento non potrete comunque mettere le mani sulla skin di Solid Snake, in quanto non è ancora disponibile. Infatti, nonostante sia stato presentato assieme al Capitolo 5 di Fortnite, questo costume sarà ottenibile solo 51 giorni dopo il lancio della season corrente, ovvero a partire dal 23 gennaio 2024 ... giorno più o giorno meno, dato che le skin di "metà stagione" vengono pubblicate assieme a degli aggiornamenti programmati, che talvolta vengono anticipati o posticipati di una manciata di giorni a seconda delle esigenze.

Epic Games ha deciso di rendere la skin di Solid Snake e tutte le sue varianti (di cui parleremo successivamente) come premi delle Ricompense Bonus del Pass Battaglia , in vendita al solito prezzo di 950 V-Buck. Per i meno avvezzi a Fortnite, si tratta di una valuta di gioco Premium ottenibile pagando denaro reale. Ad esempio, il pacchetto da 1.000 V-Buck è acquistabile per 8,99 euro.

Il costume di Solid Snake, le varianti con visore, Old Snake e gli accessori

La variante con visore

Insomma, ci sarà da aspettare alcune settimane per poter impersonare Solid Snake in Fortnite, ma l'attesa ne vale sicuramente la pena. Infatti, le immagini ufficiali condivise da Epic Games svelano anche gli altri contenuti del crossover con Metal Gear Solid.

Oltre al costume base, basato sul Solid Snake di Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, ci sarà anche una variante con visore a infrarossi (uno dei gadget iconici della serie) e quella di Old Snake, ovvero la versione anziana del personaggio vista in Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, che è stata realizzata davvero in modo fedele, con tanto di divisa "OctoCamo" e la super-tecnologica benda per l'occhio "Solid Eye".

Non solo, come possiamo vedere dalle immagini il pacchetto include anche una serie di accessori cosmetici ispirati ai giochi di Metal Gear Solid, incluso un aliante basato sulle ali del boss Raging Raven, il dorso decorativo con il robottino "Metal Gear Mk. II" e il coltello stordente "Stunt Knife".

Non sappiamo se tutti o solo una parte di questi extra sarà effettivamente sbloccabile tramite il Pass Battaglia tramite delle sfide o acquistandole nel Negozio di Fortnite. Anche in questo caso aggiorneremo questa pagina con dettagli più precisi non appena ci saranno maggiori informazioni in merito.