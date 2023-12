Threads arriva finalmente in Italia: ecco la data ufficiale di lancio

Meglio tardi che mai

Dal 14 dicembre questa schermata verrà auspicabilmente tradotta anche in italiano

Ulteriori indizi del lancio si possono rinvenire come già detto su Instagram.

Sull'app è possibile effettuare una ricerca della parola "biglietto" per venire reindirizzati a un invito digitale a Threads, completo di codice QR scansionabile e condito da orario di lancio, quest'ultimo variabile in base al Paese di residenza.

Il ritardo nell'implementazione del nuovo social focalizzato principalmente su post brevi e testuali in Italia e negli altri Paesi dell'Unione europea, è stato attribuito da Meta, nelle parole di Christine Pai, ad "un'incertezza normativa", probabilmente legata alle rigide regole stabilite dal Digital Markets Act.

Meta è stata ufficialmente designata come gatekeeper della piattaforma in luglio, insieme ad altre grandi aziende tecnologiche come Apple, che di recente ha avuto episodi controversi sulla faccenda; per tale ragione è stata obbligata a rispettare nuove norme riguardanti il consenso degli utenti e la protezione dei dati.