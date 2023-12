The Division 2: Project Resolve, grossi aggiornamenti e miglioramenti annunciati da Ubisoft

In base a quanto riferito, gli utenti PC potranno provare questi cambiamenti attraverso il pre-load che sarà disponibile in Public Test Session dal 14 dicembre, giocabile in tale modalità dal 15 al 18 dicembre 2023 .

Si tratta di modifiche indirizzate alla stabilità generale del software ma anche alla "Quality of life" per i giocatori, con la volontà di fornire una base migliore per l'esperienza di The Division 2, incluse correzioni di bug e modifiche riguardanti gli elementi PvP e PvE.

Ubisoft ha annunciato un'iniziativa chiamata Project Resolve , che prevede una serie di sostanziosi aggiornamenti e miglioramenti a The Division 2 , che andranno in scena nel corso dei prossimi mesi e dovrebbero modificare l'esperienza di gioco del titolo in questione.

Dalla fine del 2023 alla primavera 2024

Una seconda fase di PTS è prevista poi all'inizio del prossimo anno, precisamente dal 19 a 22 gennaio 2024, apportando anche eventuali modifiche in base ai feedback raccolti durante la prima fase di test.

La data d'uscita della versione completa dell'aggiornamento è invece prevista, al momento, il 6 febbraio 2024 per tutti i giocatori su PC e console. In tale data, Project Resolve verrà messo a disposizione per tutti, in attesa di ulteriori informazioni. Per il momento, sappiamo che la prima fase in PTS apporterà cambiamenti a Descent, Countdown e Summit, mentre durante la PTS 2 ci sarà spazio per la Season 3 dell'Anno 5, con equipaggiamenti, armi e nuovi talenti.

La Stagione 3: Vanguard arriverà con il lancio di Project Resolve il 6 febbraio 2023, ma questo non rappresenterà la conclusione del supporto per The Division 2, visto che ulteriori contenuti e aggiornamenti sono comunque previsti all'interno dell'Anno 6 e oltre. Nel frattempo, siamo ancora in attesa delle informazioni sull'annuncio The Division: Heartland.