Jujutsu Kaisen Cursed Clash: un trailer con Gojo Satoru che spiega le meccaniche del gameplay

Ogni personaggio sarà caratterizzato da uno stile di combattimento unico basato su quelli originali visti nel manga e nell'anime, inclusa la potente tecnica dell' Espansione del Dominio . Per eseguire le tecniche più potenti sarà necessario aumentare il livello di Energia Malefica mandando a segno colpi contro gli avversari. Sarà anche possibile combinare le forze con i compagni per dare vita a spettacolari e devastanti attacchi combinati.

Jujutsu Kaisen Cursed Clash è un gioco con combattimenti 3D 2v2 basato sull'anime e manga di Gege Akutami. Troveremo dunque nel roster i personaggi principali della serie, come Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki e lo stesso Satoru Gojo, così come i le maledizioni che hanno il ruolo di antagonisti nella storia.

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Jujutsu Kaisen Cursed Clash , dove Gojo Satoru, uno dei personaggi principali del manga e anime, introduce ai giocatori le meccaniche di gioco di questo action brawler 2v2 in arrivo nei negozi tra pochi mesi.

Modalità Storia e Online

Jujutsu Kaisen Cursed Clash includerà una Modalità Storia che rinarra le vicende dell'anime e alcune storie originali inedite. Non mancherà poi un comparto online con scontri 2v2, una modalità cooperativa dove due giocatori uniranno le forze per sconfiggere avversari guidati dall'IA e la Lobby per creare gruppi privati.

Vi ricordiamo che Jujutsu Kaisen Cursed Clash sarà disponibile a partire dal 2 febbraio 2024 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC Steam.