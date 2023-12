Embracer Group: licenziamenti anche in 3D Realms e Slipgate, per un report

Non ci sono ancora informazioni precise, ma secondo il fondatore di 3D Realms Scott Miller , "almeno metà" delle due compagnie combinate sarebbe colpita da questi licenziamenti, che dunque sembrano essere anche in questo caso sostanziosi.

Si tratta, in effetti, di due team combinati, nel senso che condividono organizzazione e parte dell'organico, dunque l'iniziativa di taglio del personale riguarda entrambe allo stesso tempo.

Sembra che continuino imperterriti i licenziamenti all'interno delle numerose compagnie acquisite da Embracer Group , con il colosso svedese che avrebbe deciso di effettuare tagli di personale anche in 3D Realms e Slipgate , in attesa di conferme ufficiali.

Per ora ci sono solo alcune testimonianze

Ion Fury è uno dei titoli della nuova 3D Realms

Un compositore di 3D Realms/Slipgate ha corroborato la questione, riferendo di essere stato licenziato "per Natale", ma non sarebbe il solo, in base a quanto riferito da Miller, secondo il quale "molte persone, inclusi sviluppatori principali, si ritroveranno presto a dover cercare un altro lavoro".

Miller non è più all'interno di 3D Realms dall'acquisizione da parte di Embracer Group, e per questo motivo non possiamo prendere le sue affermazioni alla stregua di comunicazioni ufficiali, ma è certamente una persona informata dei fatti.

"Questa è una cosa che mi colpisce duramente, perché ho lavorato con i nuovi 3D Realms dal 2014 fino a quanto non sono stati acquisiti da Embracer", ha riferito il co-fondatore del team.

C'è dunque la concreta possibilità che anche 3D Realms (autori di Ion Fury, Ripout, Graven e Wrath: Aeon of Ruin, tra gli altri) e Slipgate rientrino nella grande quantità di licenziamenti visti di recente all'interno di Embracer Group, che solo per citare gli ultimi hanno portato alla chiusura di Free Radical Design e Volition, licenziamenti in Fishlabs, Cryptic Studios, Zen Studios, Beamdog, Gearbox, Crystal Dynamics e vari altri.