Jujutsu Kaisen Cursed Clash per PS5 in sconto per la Festa delle Offerte di Primavera 2025

Per la Festa delle Offerte di Primavera 2025, Amazon Italia propone uno sconto interessante su Jujutsu Kaisen Cursed Clash per PlayStation 5, ora disponibile a 19,99€ invece di 24,99€, con un risparmio del 20%. Potete acquistare il gioco a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta di un'occasione perfetta per i fan dell'anime e del manga, che potranno così vivere i combattimenti tra stregoni e spiriti maledetti in una trasposizione fedele e dinamica. L'offerta è valida per un tempo limitato e include il reso gratuito per gli acquisti su Amazon.