Le vendite di Assassin's Creed Shadows sono positive? Ecco cosa dice un esperto

Christopher Dring, ex direttore di GamesIndustry.biz, ha detto la sua in merito alle vendite di Assassin's Creed, parlando in termini positivi dei dati ufficiali comunicati finora da Ubisoft, specie considerando l'attuale situazione del mercato videoludico.

"I numeri sono buoni", ha detto Dring. "Due milioni di giocatori per un titolo da 70 dollari nel mercato attuale sono un grande risultato, anche per una proprietà intellettuale consolidata. Si tratta inoltre del secondo miglior lancio di sempre nella storia di Assassin's Creed."

"Ora, questi due milioni di giocatori arrivano in parte dalla piattaforma Ubisoft+, che è un servizio in abbonamento e non implica l'acquisto del gioco. Tuttavia credo che ciò non tolga valore ai numeri annunciati, anche perché la sottoscrizione a Ubisoft+ costa pur sempre 18 dollari."