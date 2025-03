Pico-8, una console di fantasia più reale che mai

È quella che viene definita una " fantasy console ", una console di fantasia che imita il comportamento, le regole e i limiti di una piattaforma da gioco reale: gli sviluppatori possono creare dei giochi pensati per questa piattaforma, e gli appassionati possono scaricare e giocare a questi giochi, o condividerli con gli amici. Per dirla in parole semplici, è un emulatore di una console che non esiste , ma per cui vengono create continuamente nuove ROM. È facile bollare il Pico-8 come una specie di "hipsterata" per sviluppatori indie pretenziosi o giocatori che vogliono fare a tutti i costi gli alternativi, ma in realtà è più interessante di così.

Perché abbiamo definito Pico-8 una console "immaginaria"? Perché non si tratta di un hardware tradizionale, non è un oggetto fisico come Nintendo Switch o come la PlayStation che avete a casa.

Come nasce Pico-8?

Pico-8 è stato realizzato nel 2015 da Joseph "Zep" White, uno sviluppatore neozelandese che anni fa si trasferì a Tokyo e che con sua moglie aprì diversi anni fa un coffee shop chiamato Pico Pico Cafe. Per chi se lo stesse chiedendo, "pico pico" (ピコピコ) è il suono onomatopeico che i giapponesi usano per indicare gli effetti sonori dei vecchi videogiochi.

Pico-8 non esiste in forma fisica (almeno non ufficialmente), ma molti fan hanno immaginato o certe volte costruito la loro versione hardware della console

Un po' come quando sui fumetti occidentali leggete "blip blop" o "bip bip". Il numero 8 in Pico-8 è invece a indicare il fatto che si tratta di una console a 8 bit. Con la sua etichetta Lexaloffle Games, White stava creando alcuni strumenti per sviluppare videogiochi, e tra questi c'era Voxatron, un prototipo che era a metà tra un sandbox e un editor per creare videogiochi in 3D coi voxel. È da una costola di questo prototipo che è nato Pico-8: un editor per creare giochi che avesse determinate restrizioni, un linguaggio di programmazione preciso e una specie di negozio dove trovare i giochi pubblicati. Esattamente come fosse una vera console.

I giochi sviluppati per Pico-8 dovevano avere una risoluzione di 128x128, una palette di 16 colori e un massimo di 4 canali per l'audio. Gli sviluppatori avrebbero avuto degli strumenti per creare sprite, mappe e brani musicali, ma i giochi non potevano pesare più di 32 Kb (kilobyte): in pratica quanto la più piccola cartuccia del primo Game Boy. Imporre delle restrizioni così stringenti non serviva solo a titillare i fanatici del retrogaming (anche), ma era un invito a essere creativi e pensare fuori dagli schemi.

Sul sito ufficiale di Pico-8 è possibile trovare i giochi realizzati per la piattaforma, con i più interessanti messi in evidenza

È risaputo quanto i limiti delle vecchie tecnologie abbiano spinto programmatori, grafici, musicisti e game designer a trovare delle soluzioni alternative e dei trucchetti per innovare nei propri giochi: si pensi alla tridimensionalità di Wolfenstein 3D o alle animazioni disegnate in rotoscopia di Prince of Persia, o a come i creatori di Pokémon Oro/Argento siano riusciti a far stare un'avventura così grande in una singola cartuccia del Game Boy Color. Per questo motivo attorno al Pico-8 si è formata una community di sviluppatori appassionati che provano a spremere questa console immaginaria in tutti i modi: c'è chi ha ricreato giochi come Doom e Star Fox, e chi ha fatto una versione in 2D di No Man's Sky, con tanto di viaggi intergalattici ed esplorazione planetaria.

Uno dei trend di Pico-8 è la creazione di remake e de-make. Un esempio è questa versione di Star Fox chiamata PicoFox

Non meno interessanti sono però i videogiochi completamente originali, il più famoso dei quali è probabilmente Celeste: nato originariamente come gioco per Pico-8, il platform di Maddy Thorson e Noel Berry è stato poi espanso e portato su PC e console, dove è diventato uno dei giochi indie più apprezzati degli ultimi anni.