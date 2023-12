Sonic Overture: disponibile la demo di questo incredibile gioco realizzato da fan

Sonic Overture è un gioco realizzato da un gruppo di fan del porcospino blu di SEGA, di cui è stata appena pubblicata una demo giocabile davvero impressionante. Si tratta di un progetto curatissimo, che potrebbe diventare una delle cose migliori di Sonic sviluppata dalla fanbase.

In effetti Sonic è uno di quei personaggi che ha ricevuto moltissimi tributi amatoriali di altissima qualità, grazie alla politica di SEGA in merito alla gestione della proprietà intellettuale, che sostanzialmente non va a censurare le opere nate dal basso come fa, esempio a caso, Nintendo.