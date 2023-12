Steam: ecco i giochi per visori VR di maggior successo del 2023

Half-Life Alyx ancora giocatissimo

Beat Saber

Quello dei giochi VR è un mercato molto differente sotto molti punti di vista da quello dei giochi PC tradizionali, dove sicuramente il numero di nuove uscite degne di nota è inferiore. Da questo punto di vista non stupisce che tra i giochi più venduti sia presente l'Half-Life Alyx del 2020, da molti considerato il miglior gioco per realtà virtuale mai realizzato, o anche Beat Saber che nonostante sia uscito nel 2019 continua a riscuotere grande successo, o ancora VTOL VR del 2017.

Non mancano alcune novità uscite nel corso degli ultimi dodici mesi, come l'horror Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 e il looter shooter Ghosts of Tabor ma rappresentano una minoranza in questa lista.