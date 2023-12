Metacritic ha svelato i 20 migliori giochi di Xbox del 2023, Starfield non c'è

Continua la pubblicazione delle classifiche del 2023 di Metacritic, questa volta con la top 20 di Xbox, in cui spicca l'assenza di Starfield. Insomma, il gioco di Bethesda non ce l'ha fatta a rientrare nei venti giochi con la media voto più alta del noto aggregatore.

Come per la classifica di Nintendo Switch, il criterio seguito per la selezione è stato il seguente: per entrare in classifica i giochi devono avere almeno sette recensioni di critici professionisti ed essere elegibili per l'inclusione.