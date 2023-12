Metacritic ha svelato i 20 migliori giochi di Nintendo Switch del 2023

Il criterio seguito per la selezione è stato molto semplice: per entrare in classifica i giochi devono avere almeno sette recensioni di critici professionisti ed essere elegibili per l'inclusione.

L'aggregatore di voti Metacritic sta cominciando a pubblicare le sue classifiche del 2023, con cui fa il riepilogo dell'anno appena trascorso. Per quanto riguarda le console, ha iniziato pubblicando l'elenco dei 20 giochi migliori dell'anno per Nintendo Switch .

La classifica

Metroid Prime Remastered ha convinto la critica e il pubblico

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 96 Metroid Prime Remastered - 94 Super Mario Bros. Wonder - 92 Xenoblade Chronicles 3: Expansion Pass Wave 4 - Future Redeemed - 92 Sea of Stars - 91 Jack Jeanne - 90 Persona 4 Golden - 90 The Making of Karateka - 90 Vampire Survivors - 88 Dave the Diver - 87 Pikmin 4 - 87 Star Ocean: The Second Story R - 87 Theatrhythm Final Bar Line - 87 The Cosmic Wheel Sisterhood - 87 Mario Kart 8 Deluxe: Booster Course Pass - Wave 4 - 86 Anonymous;Code - 86 Ghost Trick: Phantom Detective - 86 Parimerito: 30XX - The Legend of Heroes: Trails to Azure - (86) Mysteries of Honjo - 85

Come potete vedere, la classifica comprende otto titoli con la media voto di 90 e più. Al vertice troviamo l'immancabile The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, uno dei titoli più acclamati di sempre, seguito dall'ottimo Metroid Prime Remastered e da Super Mario Bros. Wonder.

Il primo gioco non pubblicato da Nintendo a spuntare in classifica è il gioco di ruolo alla giapponese Sea of Stars, che conquista un'ottima quinta posizione. Notevole il fatto che la classifica comprenda titoli tra il 96 e l'85 di media voto, segno che è stato un anno decisamente positivo per la console ibrida di Nintendo, nonostante sia ormai arrivata quasi alla fine del suo ciclo di vita.