Jujutsu Kaisen: Stagione 3 annunciata ufficialmente

Jujutsu Kaisen avrà una terza stagione. Considerando che insieme a Demon Slayer è la serie anime di maggior successo del momento, l'annuncio ufficiale non stupisce più di tanto. Del resto Mappa, lo studio che la sta realizzando, aveva già detto tempo fa che i lavori erano in corso. Quale momento migliore di annunciare la nuova stagione di quello in cui si è chiusa la precedente?