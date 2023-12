Xbox sotto accusa per aver usato un'immagine realizzata con l'IA a scopo promozionale

Xbox è finita sotto accusa per aver presumibilmente usato sui social media un' immagine generata dall' intelligenza artificiale per promuovere i giochi indie. Non è la prima volta che accade nel mondo dei videogiochi, in cui evidentemente non è ben visto l'uso dei vari Midjourney e Dall-E.

L'immagine incriminata

L'immagine sotto accusa è stata pubblicata il 27 dicembre dall'account X ID@Xbox e usata per chiedere agli utenti quale fosse il loro gioco indie preferito del 2023. In apparenza la scena sembra innocua, con il logo ID Xbox innevato contornato da bambini che giocano, ma osservandola meglio si notano alcuni difetti tipici delle immagini IA, a partire dai baffi di uno dei bambini, passando per degli oggetti dalla forma strana. Inoltre, l'uomo seduto sulla D ha le labbra fuse con i denti.

Insomma, è evidente che chi ha generato l'immagine non l'ha sistemata. La comunità non ha mangiato la foglia e ha protestato con veemenza contro Xbox, tanto che il tweet originale è stato rimosso.

Secondo alcuni l'uso dell'intelligenza artificiale per promuovere i giochi indie è stato una mancanza di rispetto verso gli stessi: "Niente dice 'non ci importa nulla degli sviluppatori indie' più di usare l'IA." ha scritto l'utente @NecroKuma3 a commento del post, che poi ha continuato: "Se non potete assumere un artista per le pubblicità, dubito che lo farete con gli sviluppatori indipendenti."