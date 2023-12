God of War Trilogy su PS5: accettereste delle censure ai contenuti originali?

Si stanno facendo sempre più insistenti le voci dell'esistenza di una God of War Trilogy per PS5 , ossia di una raccolta con i capitoli originali della saga con protagonista Kratos rimasterizzati per la nuova console di Sony. Pensando alle differenze enormi che passano tra gli ultimi due, ossia God of War (2018) e God of War Ragnarok (2022), viene da chiedersi se non ci sia il rischio che alcuni dei contenuti originali vengano in qualche modo censurati in onore alla nuova sensibilità manifestate dai videogiocatori e, più in generale, ai tempi che corrono.

Materiale difficile da maneggiare

Kratos potrà di nuovo essere Kratos?

Precisiamo che le nostre sono mere speculazioni, considerando anche che parliamo di voci di corridoio, ma nondimeno riteniamo interessante sottolineare la distanza siderale che passa tra i vecchi e i nuovi God of War e come riproporre i giochi originali intonsi potrebbe rivelarsi complicato. Quantomeno avrà portato a riflettere sull'argomento, nel caso in cui il progetto esista.

Il capitolo del 2018 vede di fatto un Kratos ridimensionato nelle sue pulsioni distruttive, che si vergogna del suo passato tanto da non averlo mai raccontato al figlio Atreus. Il nuovo corso del personaggio segue il cambio di director della serie, passata in mano a Cory Balrog, che ha voluto dare un'impronta completamente diversa alla narrazione e di convesso all'azione, più personale e riflessiva rispetto alla precedente, anche nel modo di uccidere gli avversari. In generale, è decisamente meno umorale e nichilista di quella di David Jaffe, che il personaggio l'ha creato immaginandolo come un distruttore di divinità senza pietà; figura simbolica capace di mandare in frantumi il mondo intero sotto la spinta di una rabbia atavica e incontrollabile.

Ma se la trilogia originale uscisse oggi, potrebbe davvero essere se stessa? Lo stesso team che ha reso Kratos un padre alla ricerca di un rapporto con suo figlio e che ha posto la massima attenzione nel redimerlo lungo due giochi, accetterebbe di farlo tornare al passato senza apportare qualche "ritocco"? Facciamo un esempio che dovrebbe rendere il discorso comprensibile a tutti: come sarebbe letta oggi la scena del video seguente (se non volete avere anticipazioni, non guardatela, ma è indispensabile conoscerla per capire il discorso)?

Naturalmente non sappiamo come sarà condotto il processo di rimasterizzazione della God of War Trilogy, anche perché non sappiamo nemmeno se esiste. La speranza è che vengano mantenuti tutti i contenuti originali, per quanto controversi, altrimenti si finirebbe per snaturare un po' i giochi e la storia di Kratos. Del resto l'industria dei videogiochi ci ha ormai abituati a rivedere i contenuti più controversi dei titoli del passato (pensate a come Final Fantasy 7 Remake lavora per rimuovere ogni macchia da Avalanche per i fatti di Midgar), quindi non è peregrina la paura che qualcosa del genere possa avvenire anche con i God of War originali, da cui del resto Santa Monica stessa ha fatto di tutto per distaccarsi.