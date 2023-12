Xbox Game Pass: il valore dei giochi aggiunti nel 2023 sfiora i 9.000 euro

Un'annata eccezionale per gli abbonati a Xbox Game Pass

Tra i giochi entrati nel Game Pass quest'anno non sono mancate le esclusive prodotte dagli Xbox Studios, ovvero Starfield, Hi-Fi Rush, Forza Motorsport e Redfall, così come tanti giochi di terze parti, alcuni aggiunti al catalogo al lancio, come Lies of P, Football Manager 2024, Dead Space, Remnant 2 e Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Atomic Heart, Venba e Sea of Stars, giusto per citarne alcuni.

Insomma, il 2023 è stata un annata eccezionale per Xbox Game Pass che ha saputo donare tantissime soddisfazioni al netto di qualche nota negativa.