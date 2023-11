Xbox Game Pass: l'elenco dei giochi pubblicati nel 2023 e quelli già confermati in arrivo

Game Pass è un grande servizio e il 2023 è stato un anno intenso in termini di uscite. Esattametne, però, quali e quanti giochi sono stati pubblicati sul servizio? Grazie a un comodo elenco realizzato da PureXbox possiamo vedere i giochi usciti su console, PC e cloud nel corso dell'anno e, inoltre, possiamo vedere anche i giochi già confermati ma ancora senza una data di uscita. Vediamo mese per mese cosa Microsoft ha rilasciato sul servizio in abbonamento.

Gennaio 2023

3 gennaio -- Stranded Deep -- Console, PC, Cloud

5 gennaio -- Mortal Shell: Enhanced Edition -- Console, PC, Cloud

19 gennaio -- Persona 3 Portable -- Console, PC, Cloud

19 gennaio -- Persona 4 Golden -- Console, PC, Cloud

20 gennaio -- Monster Hunter Rise -- Console, PC, Cloud

25 gennaio -- Hi-Fi RUSH -- Series X, Series S, PC, Cloud

27 gennaio -- GoldenEye 007 -- Console, Cloud

30 gennaio -- RoboQuest (Game Preview) -- Console

31 gennaio -- Age Of Empires 2: Definitive Edition -- Console, Cloud

31 gennaio -- JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R -- Console, PC, Cloud

31 gennaio -- Inkulinati -- Console, PC, Cloud

Febbraio 2023

2 febbraio -- Darkest Dungeon -- Console, PC, Cloud

2 febbraio -- GRID Legends -- Cloud

7 febbraio -- Hot Wheels Unleashed - GOTY Edition -- Console, PC, Cloud

9 febbraio -- Madden NFL 23 (EA Play) -- Console, PC

9 febbraio -- SD Gundam Battle Alliance -- Console, PC, Cloud

14 febbraio -- Mount & Blade II: Bannerlord -- Console, PC, Cloud

15 febbraio -- Cities: Skylines Remastered -- Series X, Series S, PC

16 febbraio -- Shadow Warrior 3: Definitive Edition -- Console, PC, Cloud

21 febbraio -- Atomic Heart -- Console, PC, Cloud

28 febbraio -- Merge & Blade -- Console, PC, Cloud

28 febbraio -- Soul Hackers 2 -- Console, PC, Cloud

Marzo 2023

2 marzo -- F1 22 (EA Play) -- Console, PC

3 marzo -- Wo Long Fallen Dynasty -- Console, PC, Cloud

7 marzo -- Guilty Gear Strive -- Console, PC, Cloud

9 marzo -- Dead Space 2 -- Cloud

9 marzo -- Dead Space 3 -- Cloud

14 marzo -- Valheim -- Console, PC, Cloud

21 marzo -- Ni no Kuni II: Revenant Kingdom -- Console, PC

28 marzo -- MLB The Show 23 -- Console, Cloud

30 marzo -- Infinite Guitars -- Console, PC, Cloud

Aprile 2023

4 aprile -- Goat Simulator -- Console, PC, Cloud

4 aprile -- Loop Hero -- Console, PC

6 aprile -- Everspace 2 - Full Release -- PC

6 aprile -- Iron Brigade -- Console, Cloud

12 aprile -- Ghostwire: Tokyo -- Series X, Series S, PC, Cloud

13 aprile -- NHL 23 (EA Play) -- Console

18 aprile -- Minecraft Legends -- Console, PC, Cloud

20 aprile -- Coffee Talk Episode 2 -- Console, PC, Cloud

20 aprile -- Medieval Dynasty -- Xbox One

21 aprile -- Homestead Arcana -- Series X, Series S, PC, Cloud

26 aprile -- Cassette Beasts -- PC

26 aprile -- Quantum Break -- Console, PC

27 aprile -- BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition -- Console, PC, Cloud

27 aprile -- The Last Case of Benedict Fox -- Console, PC

Maggio 2023

2 maggio -- Redfall -- Series X, Series S, PC, Cloud

4 maggio -- Ravenlok -- Console, PC, Cloud

8 maggio -- Weird West: Definitive Edition -- Series X, Series S

9 maggio -- Shadowrun Trilogy -- PC

11 maggio -- Fuga: Melodies of Steel 2 -- Console, PC, Cloud

16 maggio -- FIFA 23 (EA Play) -- Console, PC

18 maggio -- Eastern Exorcist -- Console, PC

18 maggio -- Ghostlore -- Console

18 maggio -- Supraland: Six Inches Under -- Console, PC

23 maggio -- Planet of Lana -- Console, PC

25 maggio -- Cassette Beasts -- Console

25 maggio -- Massive Chalice -- Console, Cloud

25 maggio -- Railway Empire 2 -- Console, PC, Cloud

30 maggio -- Chicory: A Colorful Tale -- Console, PC

30 maggio -- Farworld Pioneers -- Console, PC

Giugno 2023

1 giugno -- Car Mechanic Simulator 2021 -- Console, PC, Cloud

1 giugno -- Slayers X: Terminal Aftermath -- Console, PC, Cloud

1 giugno -- The Big Con -- Console, PC, Cloud

6 giugno -- Amnesia: The Bunker -- Console, PC, Cloud

6 giugno -- Hypnospace Outlaw -- Console, PC, Cloud

8 giugno -- Rune Factory 4 Special -- Console, PC, Cloud

8 giugno -- Stacking -- Console, Cloud

13 giugno -- Dordogne -- Console, PC, Cloud

22 giugno -- Need For Speed Unbound -- Series X, Series S, PC, Cloud

22 giugno -- The Bookwalker: Thief of Tales -- Console, PC, TBD

27 giugno -- Bramble: The Mountain King -- Console, PC, Cloud

27 giugno -- F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch -- Series X, Series S, PC, Cloud

29 giugno -- Story Of Seasons: Friends Of Mineral Town -- Console, PC

Luglio 2023

3 luglio -- Arcade Paradise -- Console, PC, Cloud

5 luglio -- GTA V (Xbox One & Series X|S versions) -- Console, Cloud

5 luglio -- Sword and Fairy: Together Forever -- Console, PC, Cloud

6 luglio -- McPixel 3 -- Console, PC, Cloud

11 luglio -- Common'hood -- Console, PC, Cloud

11 luglio -- Insurgency: Sandstorm -- PC

14 luglio -- Exoprimal -- Console, PC, Cloud

18 luglio -- Techtonica (Game Preview) -- Console, PC, Cloud

18 luglio -- The Cave -- Console, Cloud

18 luglio -- TOEM -- Console, PC, Cloud

19 luglio -- Maquette -- Console, PC

20 luglio -- Figment 2: Creed Valley -- Console, PC, Cloud

20 luglio -- The Wandering Village -- Console, PC, Cloud

25 luglio -- Serious Sam: Siberian Mayhem -- Series X|S, PC, Cloud

31 luglio -- Venba -- Console, PC, Cloud

Agosto 2023

1 agosto -- Celeste -- Console, PC, Cloud

3 agosto -- A Short Hike -- Console, PC, Cloud

8 agosto -- Broforce Forever -- Console, PC, Cloud

9 agosto -- Limbo -- Console, PC, Cloud

10 agosto -- Airborne Kingdom -- Console, PC, Cloud

10 agosto -- Quake 2 -- Console, PC, Cloud

15 agosto -- Everspace 2 -- Series X, Series S, Cloud

17 agosto -- Firewatch -- Console, PC, Cloud

18 agosto -- The Texas Chain Saw Massacre -- Console, PC, Cloud

22 agosto -- Age of Empires 4 for Xbox Series X|S -- Series X, Series S, Cloud

22 agosto -- Humankind -- Console, Cloud

29 agosto -- Sea of Stars -- Console, PC, Cloud

30 agosto -- Call Of The Wild: The Angler -- Console, PC, Cloud

Settembre 2023

5 settembre -- Gris -- Console, PC, Cloud

6 settembre -- Starfield -- Series X|S, PC, Cloud

13 settembre -- Spiritfarer: Farewell Edition -- Console, PC, Cloud

14 settembre -- Solar Ash -- Console, PC, Cloud

19 settembre -- Lies of P -- Console, PC, Cloud

20 settembre -- Party Animals -- Console, Cloud

21 settembre -- Payday 3 -- Series X|S, PC, Cloud

26 settembre -- Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy -- Console, TBD

29 settembre -- Cocoon -- Console, PC

Ottobre 2023

3 ottobre -- Gotham Knights -- Series X|S, PC, Cloud

3 ottobre -- The Lamplighters League -- Series X|S, PC, Cloud

4 ottobre -- Warhammer 40,000: Darktide -- Xbox Series X|S, Cloud

10 ottobre -- Forza Motorsport -- Series X|S, PC, Cloud

12 ottobre -- From Space -- Console, PC, Cloud

17 ottobre -- Like a Dragon: Ishin! -- Console, PC, Cloud

19 ottobre -- F1 Manager 2023 -- Console, PC, Cloud

24 ottobre -- Cities: Skylines 2 -- PC

26 ottobre -- Dead Space (EA Play) -- Series X|S, PC, Cloud

26 ottobre -- Frog Detective: The Entire Mystery -- Console, Cloud

26 ottobre -- Mineko's Night Market -- Console, PC, Cloud

31 ottobre -- Headbangers Rhythm Royale -- Console, PC, Cloud

31 ottobre -- Jusant -- Console, PC, Cloud

31 ottobre -- Wartales -- Console, PC, Cloud

Novembre 2023

2 novembre -- Thirsty Suitors -- Console, PC, Cloud

6 novembre -- Football Manager 2024 -- Console, PC, Cloud

7 novembre -- Roboquest 1.0 -- Console, PC, Cloud

9 novembre -- Dungeons 4 -- Console, PC, Cloud

9 novembre -- Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name -- Console, PC, Cloud

9 novembre -- Wild Hearts (EA Play) -- Console, PC, Cloud

13 novembre -- Spirittea -- Console, PC, Cloud

14 novembre -- Coral Island 1.0 -- Series X|S, Cloud

17 novembre -- Persona 5 Tactica -- Console, PC, Cloud

28 novembre -- Dune: Spice Wars -- Console, Cloud

28 novembre -- Rollerdrome -- Series X|S, PC, Cloud

Dicembre 2023