Il Black Friday non ha cambiato la classifica dei giochi più venduti in UK, con una eccezione

Le prime cinque posizioni non sono in realtà molto diverse rispetto alla settimana precedente, in quanto EA Sports FC 24 era terzo, Hogwarts Legacy primo e Call of Duty Modern Warfare 3 era secondo, Super Mario Bros. Wonder era quinto e Marvel's Spider-Man 2 era quarto. In breve, i cinque giochi si sono dati il cambio.

I "fuori classifica" che ritornano

Star Wars Jedi: Survivor

Gli unici giochi non presenti in Top 10 nel Regno Unito la scorsa settimana erano Mario Kart 8 Deluxe e Star Wars Jedi: Survivor. Il gioco di Nintendo, in realtà, era 11esimo, quindi il suo ritorno non è sorprendente. Si tratta di uno dei giochi più venduti di sempre ed è costantemente in classifica.

La vera risalita è stata fatta da Star Wars Jedi: Survivor che è passato dalla 32esima posizione alla decima. Possiamo supporre che sia stato merito delle offerte del Black Friday: il gioco era in sconto anche in Italia (e lo è ancora su Amazon in versione PS5, a un prezzo ancora più basso).