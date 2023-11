Starfield: Bethesda sta rispondendo alle recensioni negative su Steam per farvi cambiare idea

Abbiamo anche la certezza che si tratti di Bethesda perché gli account in questione sono collegati ufficialmente a Bethesda Support e segnalati da Steam come "sviluppatori". Pare inoltre che sia lo stesso team che aveva richiesto ai giocatori bannati di Fallout 76 di scrivere un tema per poter essere riammessi online (appena è stato scoperto, hanno messo).

Starfield , su Steam, ha oltre 80.300 recensioni al momento della scrittura e solo il 69% di queste sono positive . La percentuale cala inoltre al 62% se consideriamo quelle degli ultimi trenta giorni. Pur tenendo conto di un po' di utenti che hanno fatto "review bombing", è chiaro che c'è una certa fetta di pubblico che non ha amato il nuovo gioco di Bethesda. Che ci possiamo fare? Noi nulla, ma il team di supporto di Bethesda ha deciso di provare a far cambiare idea agli appassionati, rispondendo alle recensioni negative su Steam.

Cosa scrive Bethesda agli "hater" di Starfield?

I pianeti di Starfield sono vuoti per voi?

Ci sono un sacco di risposte piuttosto divertenti ai problemi sollevati dai giocatori di Steam, come Bethesda_FalcoYamaoka che dice a uno: "Ci dispiace che non vi piaccia atterrare su pianeti diversi e che ne troviate molti vuoti. Alcuni dei pianeti di Starfield sono stati progettati per essere vuoti, ma non per questo sono noiosi".

Poi, in modo un po' casuale, usano la citazione: "Quando gli astronauti andarono sulla luna, non c'era nulla. Di certo non si sono annoiati", che è ciò che aveva detto la Managing Director di Bethesda Ashley Cheng all'inizio di settembre in risposta ai timori dei fan che temevano che alcuni dei 1000 pianeti del gioco fossero un po' vuoti.

Gli sviluppatori forniscono anche alcuni suggerimenti su cosa fare per provare a migliorare l'esperienza con Starfield. Ad esempio: "Provare a creare personaggi diversi con background e caratteristiche che contrastano o sono [opposte] a quelle del personaggio precedente". Viene anche suggerito di continuare a giocare tramite il New Game plus.

Si tratta di una situazione curiosa, visto che di norma una compagnia non va a prendere di mira singole recensioni degli utenti per provare a far cambiare loro idea. Voi che ne pensate?