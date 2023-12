Il 2023 di Xbox Game Pass

Xbox Game Pass si accinge a concludere un anno strepitoso, che ha dato tante soddisfazioni agli utenti e in cui il servizio in abbonamento di Microsoft ha arricchito in maniera sostanziale il proprio catalogo, ospitando il debutto di ben cinquanta giochi e confermando importanti collaborazioni, specie con alcune realtà giapponesi.

Naturalmente non sono mancati i numeri e il contributo delle terze parti , espresso ad esempio dai racer GRID Legends, Hot Wheels Unleashed e F1 22, dallo sparatutto Shadow Warrior 3: Definitive Edition, dallo strategico Mount & Blade 2: Bannerlord e dal city builder Cities: Skylines Remastered, nonché da classici come i survival horror Dead Space 2 e Dead Space 3.

Passando invece alle produzioni occidentali, a gennaio è stato inaugurato l'accesso anticipato dell'originale strategico Inkulinati ed è arrivata la remaster di un classico, Age of Empires 2: Definitive Edition, ma soprattutto c'è stato l'atteso debutto di Atomic Heart , l'action shooter in prima persona di Mundfish che ha appunto esordito su Game Pass, conquistandosi subito una consistente fetta di entusiasti estimatori.

Restando infatti nell'ambito dei mesi iniziali del 2023, abbiamo assistito anche all'arrivo dello straordinario action RPG di Capcom, Monster Hunter Rise, e dell'appassionante avventura in stile Studio Ghibli di Ni no Kuni: Il Destino di un Regno. Tornando poi a parlare di day one, sono arrivati il sorprendente Hi-Fi Rush di Tango Gameworks, lo spettacolare action Wo Long: Fallen Dynasty, firmato da Team Ninja, e il picchiaduro a incontri Guilty Gear: Strive.

Il primo trimestre dell'anno ha segnato l'arrivo su Xbox Game Pass di diverse produzioni nipponiche , a conferma dell'impegno che Microsoft ha profuso in tale direzione, sebbene finora le vendite dell'hardware in Giappone non abbiano mai premiato la compagnia. L'accoppiata di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden a gennaio, entrambi disponibili dal day one, è stato un caso eloquente ma non isolato.

Inutile girarci intorno: particolarmente atteso dai fan dei titoli di Arkane Studios, lo sparatutto coi vampiri sviluppato dallo studio di Austin è stata una cocente delusione , ha portato a casa voti appena sufficienti presso le testate della stampa internazionale e, in generale, ha determinato un sostanziale calo dell'entusiasmo nei confronti di Bethesda e della sua capacità di supportare il servizio con produzioni di qualità. Dubbi che per fortuna si sono dissipati a settembre.

La primavera 2023 di Xbox Game Pass è stata un mix di gioie e dolori , perché se da un lato è vero che c'è stato finalmente il debutto dell'action a base di spiriti Ghostwire: Tokyo (terminata l'esclusiva temporale su PlayStation), del potenziale blockbuster Minecraft Legends e dell'inquietante Amnesia: The Bunker, tutti disponibili nel catalogo dal day one, stiamo anche parlando del trimestre di Redfall.

Lies of P, su tutti: il soulslike ispirato a Le Avventure di Pinocchio ha stupito grazie a un'ambientazione suggestiva , una direzione fenomenale e un'incredibile cura per il design dei personaggi, unitamente a un gameplay che pur derivativo non ha fatto mancare alcune rilevanti novità, come le armi personalizzabili e il Braccio a Legione, in grado di offrire al protagonista dell'avventura diverse opzioni offensive.

Settembre però stato un mese davvero incredibile : un concentrato di sostanza e qualità che sarà difficile eguagliare in futuro, con il già citato Starfield (qui la recensione) ovviamente grande protagonista, capace di appassionare milioni di utenti grazie alle sue straordinarie qualità, al fascino dell'esplorazione spaziale e a una struttura straordinariamente ricca, capace di coinvolgere letteralmente per centinaia di ore. Non sono mancati inoltre diversi altri titoli che sono apparsi fin da subito validissimi.

Nel corso del terzo trimestre dell'anno abbiamo assistito a una sorta di manovra di avvicinamento a Starfield , con un luglio e un agosto caratterizzati dall'arrivo di alcuni titoli di un certo interesse, vedi ad esempio lo sparatutto coi dinosauri Exoprimal, il puzzle game Maquette, l'horror asimmetrico The Texas Chain Saw Massacre e lo splendido jRPG Sea of Stars: tutti lanciati su Game Pass al day one.

Gran finale

Kazuma Kiryu si prepara a combattere in Like a Dragon Gaiden

L'autunno di Xbox Game Pass è stato caratterizzato da alcune importanti conferme ma anche da qualche polemica. Nel primo caso abbiamo avuto l'arrivo di Like a Dragon: Ishin! e di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, quest'ultimo dal day one, che insieme a Persona 5 Tactica (anch'esso dal day one) ha ribadito il già citato impegno di Microsoft rispetto alle produzioni giapponesi.

Come sempre più spesso accade, inoltre, i gusti personali di Phil Spencer hanno influenzato l'offerta della piattaforma in abbonamento ed è così che si spiega il debutto di Remnant: From the Ashes e Remnant 2, i due capitoli della saga firmata Gunfire Games che il capo di Xbox stava giocando nelle ultime settimane e ha detto di aver molto apprezzato, fra una partita a Vampire Survivors e l'altra.

Forza Motorsport, bello ma non bellissimo?

Quello che probabilmente non è andato proprio come previsto è l'esordio di Forza Motorsport, il nuovo racer di Turn 10 Games che puntava a ridefinire il genere ma non ha convinto appieno né la critica né il pubblico per via di alcune scelte controverse. La sua natura di piattaforma gli consentirà senz'altro di recuperare terreno, ma il lancio è stato molto meno entusiasmante di quanto ci si aspettasse.

A compensare questa parziale delusione ci hanno pensato l'originale Jusant, il sorprendente Thirsty Suitors e l'accattivante Spirittea (tutti disponibili dal day one), nonché il remake di Dead Space, il folle Goat Simulator 3, l'hunting game Wild Hearts e due sparatutto ricchi di sostanza, ovvero Far Cry 6 e World War Z: Aftermath.