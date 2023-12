Steam Deck: Valve svela i 12 giochi più giocati nel 2023

Campioni d'incassi del 2023 ma anche classici intramontabili

Come possiamo vedere la lista include alcuni dei titoli di maggior successo del 2023, come Hogwarts Legacy e Baldur's Gate 3, ma anche classici intramontabili, come The Witcher 3: Wild Hunt, Half-Life ed Elden Ring. Tra i giochi più giocati su Steam Deck quest'anno c'è anche il nostrano Vampire Survivors, che effettivamente rappresenta un'esperienza perfetta per essere goduta in portatilità.

Nei giorni scorsi inoltre sono stati svelati anche i giochi che hanno venduto di più su Steam, quelli più giocati e quelli con la percentuale di valutazioni positive maggiori nel corso del 2023.