Digimon: Bandai Namco apre un sondaggio e chiede che gioco volete realizzi

Potete trovare il sondaggio in lingua inglese a questo indirizzo : è composto da 11 domande e non richiede molto tempo per essere completato, se vi interessa dire la vostra sui Digimon.

Bandai Namco ha dato il via a un nuovo sondaggio dedicato all'universo Digimon e ai suoi videogiochi , che chiede agli appassionati della saga di dire la propria riguardo ai giochi passati e futuri.

Le domande del sondaggio sui Digimon

Digimon Survive

Il sondaggio chiede una serie di informazioni generiche, come nickname da usare per identificarvi (potete inventare quel che volete), la vostra regione nel mondo, il vostro genere, l'età e la vostra occupazione.

Le vere domande sui Digimon iniziano dalla sesta, dove vi viene chiesto di selezionare i giochi di Digimon da voi giocati. Sono indicati esempi come Digimon Survive, Digimon World: Next Order (PSVita/PS4), Digimon World: Next Order (Nintendo Switch/PC), Digimon Story Cyber Sleuth - Hacker's Memory, Digimon Story Cyber Sleuth, Digimon ReArise e Digimon Links, ma potete mettere altri nomi con una casella dedicata.

Vi viene chiesto poi di scegliere il vostro Digimon preferito tra quelle presenti in Digimon Survive, Digimon World: Next Order e Digimon Story Cyber Sleuth e per quale motivo lo avete scelto. Inoltre, sempre parlando di questi giochi, viene chiesto di indicare un momento indimenticabile del gioco.

Poi viene chiesto di selezionare i generi che si ritiene siano appropriati per un gioco di Digimon, tra Puzzle, Party Game, Picchiaduro, Sparatutto, Soulslike e arrivando a generi più tipici come GDR in pixel art.

Infine viene chiesto di indicare le proprie personali richiesti per la saga: ovviamente non è detto che i vostri desideri saranno esauriti.