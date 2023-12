Steam: la classifica dei 10 giochi con le valutazioni più alte del 2023

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno SteamDB ha stilato la classifica dei 10 giochi pubblicati su Steam nel corso del 2023 che hanno la percentuale di valutazioni degli utenti più alta in assoluto, che potrete leggere di seguito:

Lethal Company - 97,03% Holocure - Save the Fans! - 97,02% Pizza Tower - 96,77% Resident Evil 4 - 96,42% Vpet - 96,30% Cats Hidden in Paris - 96,27% Cats Hidden in Jingle Jam - 96,21% Dave the Diver - 95,99% Baldur's Gate 3 - 95,85% Papa's Freezeria Deluxe - 95,78%

Precisiamo che la classifica è stata realizzata sulla base dell'algoritmo impiegato da SteamDB per determinare la percentuale di recensioni positive degli utenti, che mira ad essere più preciso di quello interno usato dallo store di Valve, che fondamentalmente si limita a dividere le recensioni positive per il totale delle recensioni per ottenere la valutazione. Trovate maggiori informazioni a questo indirizzo.