Marvel's Blade: il periodo d'uscita sarebbe molto lontano, per un noto insider

Secondo il noto giornalista e insider Jeff Grubb, Marvel's Blade sarebbe ancora molto lontano, con un periodo d'uscita che potrebbe essere piazzato al momento verso il 2027, considerando l'organizzazione dei contenuti emersa da Disney.

Annunciato con un teaser trailer ai The Game Awards 2023, Marvel's Blade è il nuovo gioco di Arkane Lyon, autori di Dishonored e Deathloop. Da quanto abbiamo scoperto finora, si tratta di un gioco d'azione in terza persona, ambientato in una strana Parigi alternativa e incentrato sulla figura del mezzo-vampiro e cacciatore di vampiri Blade.

Già dall'annuncio appariva piuttosto chiaro come il progetto fosse ancora in una fase preliminare dello sviluppo, considerando anche come le prime immagini pubblicate finora siano solo dei concept art preparatori, dunque l'affermazione di Grubb potrebbe essere credibile.