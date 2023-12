Marvel's Blade: i lavori forse iniziati a gennaio 2022, potrebbe mancare molto per giocarci

I lavori su Marvel's Blade potrebbero essere iniziati a gennaio 2022, come svelato dalla pagina LinkedIN di una dipendente di Arkane Lyon, la campaign director Dana Nightingale. Nel suo curriculum lavorativo possiamo infatti leggere che sta dirigendo la campagna del gioco, oltre che il team dei level designer, da gennaio 2022. Fino a dicembre 2021 aveva invece lavorato su Deathloop, come campaign designer, cui aveva iniziato a lavorare nel 2019 come level systems designer.

Ciò significa che attualmente Marvel's Blade è in lavorazione da quasi due anni e che quindi, considerando gli attuali cicli di sviluppo dei tripla A di cinque anni e più, potrebbe mancare ancora molto per giocarci.