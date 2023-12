Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, Disney non conferma se è ancora in sviluppo

Disney al momento preferisce non commentare o smentire le indiscrezioni secondo cui il remake di Star Wars: Knights of the Old Republic è stato cancellato, limitandosi a dichiarare che c'è comunque molto interesse intorno al gioco da parte dei fan, il che volendo possiamo interpretarlo come un segnale positivo.

Intervistato da Axios sulla buona riuscita del progetto, l'head of gaming di Disney, Sean Shoptaw, ha commentato:

"Non posso dire molto su questo punto per ragioni che spero siano ovvie, ma KOTOR è ovviamente un gioco incredibilmente popolare, di cui siamo incredibilmente orgogliosi e per il quale pensiamo ci sia ancora molto richiesta".

Insomma, Shoptaw non si è sbilanciato sullo stato di salute del remake, ma Disney sembrerebbe avere tutto l'interesse affinché il progetto vada in porto, visto la grande considerazione per l'IP sia da parte dell'azienda che dei fan.